‘Priktwijfelaars mogen niet de sjaak worden door foute influencers’: Roosendaal gaat de wijk in

Roosendaal­se prikstraat is goed voor ruim 5.000 coronavac­ci­na­ties per week

20 mei ROOSENDAAL - Met de opening van de vaccinatiestraat in Roosendaal zijn nu alle zes geplande priklocaties van GGD West-Brabant actief. In het kantoor van Breure Grondwerken aan de Tussenriemer - waar Roosendaal sinds september vorig jaar al een coronatestlocatie zit - worden vanaf donderdag steeds zo’n 720 prikken per dag met het Moderna-vaccin gezet, ruim 5.000 per week. De prikpost is straks zeven dagen per week te bezoeken, van 8.00 uur tot 16.00 uur.