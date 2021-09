Prijzen van elpees schieten de lucht in: 'Ik krijg dat de klant niet uitgelegd, ik snap het zelf namelijk ook niet’

Een 11-11 zoals voor corona? Tullepetao­ne­stad gaat ervoor

23 september ROOSENDAAL - Kaarsjes branden voor de Tullepetaon, eenzaam in de kou op de Markt, en een digitaal Liedjesfestival. Moest Roosendaal zich vorig jaar nog in allerlei coronatechnische bochten wringen om de leut levend te houden; dit jaar zet de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) weer vol in op een 11-11-viering zoals het ooit bedoeld was.