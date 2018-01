Priense Swaree-regisseur zwaait af: 'Ruimte maken voor andere inzichten'

Uitgeblust is Bert Mathijssen niet, allerminst zelfs. Geen van de driehonderd deelnemers aan het Priense Swaree op 27 januari ziet iets van sleet bij deze 70-jarige geboren en getogen Tullepetaon. Nee, Mathijssen stopt na 26 jaar als regisseur van de carnavaleske theatervoorstelling, waarbij alle acts door Roosendaalse leutmakers worden gebracht. Mathijssen vindt dat een volgende generatie aan zet is. Hij heeft het Swaree gebracht tot waar het nu is: één van de populairste onderdelen van Tullepetaons carnaval. Dat de kaartuitgifte een evenement op zich is, zegt genoeg. Nu de editie van 2018 nagenoeg in de steigers staat, spreken we Bert Mathijssen over zijn passie.

,,Dat zijn meer zaken, maar ik noem er twee. Als eerste het tempo waarin de acts voorbijkomen. Wat minder is, wordt snel vergeten. Wat goed is, onthoudt het publiek toch. Het is een vlot lopende theatervoorstelling geworden, dat was mijn grootste doel toen ik begon. Het tweede is de magie tussen de zaal en het podium. Die is enorm, dat merk je bij de opening als de 'oogheid binnenkomt en de hele zaal het Roosendaals Lieke zingt. Dat gevoel houden we de hele voorstelling vast. Het motto is dit jaar Da's m'n stadje en dat komt sterk terug. Ik hoorde het zeggen tijdens de repetitie: we lijken wel Bergenaren, zo chauvinistisch."

Wat trof u aan toen u 26 jaar geleden binnenstapte als regisseur?

,,Ik liep eerst een jaar mee en schreef een paar kantjes vol met zaken die ik anders zou willen doen. Die heb ik niet meteen, maar stelselmatig doorgevoerd. Het tempo was belangrijk, er zaten pauzes tussen de acts en dat kon strakker. Bij de opening sprak de voorzitter tien minuten, bij het slot pakte de prins ook zijn tijd. Nu krijgen ze allebei drie zinnen. Hup, tempo er in. Dat heeft enorm geholpen. Acts tot 20 minuten doen we niet meer en een liedje is niet meer dan een liedje. De charme blijft dat we een voorstelling maken van wat door de deelnemers wordt aangeboden."

Dat zijn allemaal amateurs. Heeft u als regisseur veel werk aan de acts?

,,Het is hun act. Ik schaaf, meer niet. Vanaf september bezoek ik de deelnemers. Daar zit het meeste werk in. Het gebeurt allemaal vrijblijvend want als ze hun eigen koers blijven volgen, is dat hun verantwoordelijkheid. Daar ga ik geen energie in steken. Maar 95 procent is nog steeds blij met mijn aanwijzingen. De laatste weken komt alles samen. Met op de dag vóór het Swaree de generale repetitie, pas dan kunnen we ook met de belichting werken."

Dat 'liggen' voor kaarten is vervangen door een loting. Best jammer toch? Want wat is er mooier voor een regisseur dan de aanblik van een enorme rij wachtenden?

,,Ik snap de aanpassing, die was noodzakelijk want het was niet meer houdbaar voor de organisatie. Dat liggen is een evenement op zich geworden en ontstond een paar jaar nadat ik was begonnen. Dat was voor mij natuurlijk het ultieme bewijs dat we goed bezig waren. Ik zeg met nadruk we, want het succes is niet alleen mijn verdienste. We werken met heel goede mensen samen."

Een oplossing voor de grote vraag naar kaarten is het invoeren van extra voorstellingen. Nu missen veel mensen het Swaree. Waarom gebeurt dat niet?

,,Op vrijdag gaat dat niet omdat we onze generale hebben. Op zondag ook niet omdat iedereen dan kapot is. De adrenaline neemt op vrijdag toe en is zaterdag op de max. Voor twee optredens van drie tot vijf minuten zijn onze artiesten de hele dag scherp. Na afloop volgt de ontlading. Ik krijg ze een dag later nooit meer opgeladen om deze prestatie nóg een keer te leveren. Bovendien is op zondag het Kaokelswaree voor de kinderen en zijn er in de stad festivals voor kapellen."

Wat zou uw ambitie met het Priense Swaree zijn als u niet zou stoppen?

,,Dan zou ik willen dat er een betere balans komt tussen de liedjes en teksten. Van het eerste zijn er erg veel. Meer actualiteit zou ik zelf ook leuk vinden. Ik geef volle steun aan deelnemers die dit willen, ik stimuleer het echt."

Waarom stopt u?

,,Toen ik veertig was, vond ik het hoogtijd dat de zestigjarigen eens zouden stoppen. Nu ben ik zelf zeventig! Ruimte maken voor andere inzichten, dat is belangrijk. Al sta ik nog als een jonge hond op het podium. Ik zie in Jeroen Schrauwen een goede opvolger. Hij was nar, net als ik. Hij heeft ervaring met toneel, musical en deed mee aan het Swaree. Ik merk aan Jeroen dat hij de dingen goed ziet. Volgend jaar kom ik natuurlijk kijken en probeer dan mijn tenen niet te krommen. Want ik ben een zeikerd op de kleine dingen die ik goed wil hebben."

Alle Tullepetaonse onderscheidingen heeft u ontvangen, vervulde als creatief en écht carnavalsmens vele functies. Waarom was u nooit prins?

,,Dat heb ik nooit gewild. Het past niet bij mij. Zoals ik ook geen Sinterklaas wil zijn. Ik heb daar het figuur niet voor. Jouw stem en figuur zijn het materiaal waarmee je als artiest moet werken. Ik ben het type voor de nar en voor Zwarte Piet. Je moet jouw beperkingen onderkennen, ik kan ook niet zingen. Maar een schouwburg binnenstappen, geeft me vitaminepilletjes. Ik deins niet terug voor spotlights, heb gepresenteerd en hou al 27 jaar een verhaal bij IQ Aarmoeinieke. Maar bij het Swaree ben ik als regisseur altijd het beste op mijn plek geweest."