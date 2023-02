Priens Markus I en Nar Doremi beginnen aan hun laatste carnaval

ROOSENDAAL - Als ze over hun functie praten, krijg je de lach niet van hun gezicht. Toch gaan Priens Markus I en nar Doremi van Tullepetaonestad zaterdag hun laatste carnaval in. Twee leden van het drietal leggen zo na carnaval hun taken neer. Alleen sjampetter Rinus keert volgend seizoen terug.