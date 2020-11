Preventief fouilleren in Roosendaalse wijken Kalsdonk en Langdonk

Dat heeft de gemeente Roosendaal vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Met enkele rustige nachten achter de rug, maar met het weekend voor de boeg hebben burgemeester Han van Midden en de officier van justitie besloten om preventief fouilleren toe te staan. Het preventief fouilleren gebeurt ‘zonder aanzien des persoons’. Als de politie zich op bepaalde groepen zou richten, zou dat de indruk van etnisch profileren kunnen wekken.

Er hoef dus geen verdenking te zijn van een strafbaar feit. De controles worden zorgvuldig uitgevoerd, waarbij corona-beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Incidenten

De controles richten zich met name op de wijken Langdonk en Kalsdonk omdat daar in het begin van deze week de meest incidenten plaatsvonden met zwaar (illegaal) vuurwerk. Als er situaties ontstaan waardoor het preventief fouilleren ook in andere wijken noodzakelijk blijkt, dan zullen de burgemeester en officier van justitie per direct daartoe besluiten.

Niet prettig

De officier van justitie, de politie en burgemeester Van Midden begrijpen dat niet iedereen het even prettig vindt om gefouilleerd te worden. Zij vragen er echter toch begrip voor en verzoeken iedereen mee te werken. Wie niet meewerkt aan het fouilleren pleegt een strafbaar feit.

Brief

Vandaag hebben Roosendaalse ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar een brief ontvangen van burgemeester Van Midden gekregen. Hij heeft er 6.100 verstuurd. In het schrijven vraagt hij ouders om uit oogpunt van preventie met hun kind(eren) in gesprek te gaan over vuurwerk.

Uit de brief aan de ouders: ‘Wat vindt uw kind hiervan? Keurt hij of zij het af of werkt het juist aanstekelijk om ook mee te doen? Speelt uw kind mogelijk een rol in deze onrustige situatie? En is uw kind zich bewust welke gevolgen andere mensen kunnen ondervinden van deze overlast?’

Urk

Ook in Urk mag de politie dit weekend mensen preventief fouilleren. Vorig weekend was het buitengewoon onrustig in het vissersdorp. Jongeren stichtten toen verschillende branden en hulpverleners werden met zwaar vuurwerk bestookt. Burgemeester Van den Bos denkt dat het om een kleine groep raddraaiers gaat. Net als Van Midden in Roosendaal nodigt Van den Bos jongeren uit om met hem in gesprek te gaan over wat er beter moet.

