Presentatie van programma Dinsdagmiddagserie ook al uitverkocht

Na de presentatie stonden er lange rijen voor de kassa's, waar mensen gelijk kaarten of passe partout voor de serie konden kopen voor de serie met korting. Jacqueline (71 jaar) en Aad (72 jaar) Den Draak komen uit Oude Tonge in Zeeland en hebben passe partouts gekocht vooral vanwege de geweldige sfeer in het Roosendaalse theater.

,,We komen in meer theaters, maar wanneer je hier binnen loopt is het net of er een warm dekentje over je heen valt. Ik denk dat het door de inzet van de mensen hier komt maar je voelt je gelijk welkom,” zegt Aad Den Draak