Prachtig, zo'n nieuwe baan en clubhuis. Maar waar zijn de atleten?

RUCPHEN - Mooier kan het niet, zou je zeggen: ze hebben een moderne atletiekbaan en het nieuwe clubgebouw is bijna af. Atletiek Vereniging Rucphen is helemaal klaar voor de toekomst. Maar waarom luidt de club dan de noodklok?

Wie anderhalf jaar geleden een kijkje nam bij recreatiegebied de Binnentuin, trof een troosteloze omgeving aan. Een afgekeurde atletiekbaan en een schamele kantine. Tel daarbij op een afkalvend ledental en het was duidelijk: deze atletiekvereniging staat het water aan de lippen.

Club bij elkaar houden

Hoe anders ziet het er nu uit. Aan de Binnentuin is alles te vinden wat een atleet kan bekoren. Maar juist daarvan zijn er veel verdwenen. ,,Het is improviseren om de club bij elkaar te houden’’, erkent Mark Kamphuis, de huidige voorzitter. ,,Dramatisch, er zijn nog 75 leden over van de 125 die we nog hadden.’’

Ooit had de vereniging er zelfs 200. Het verloop is wel te verklaren. De strijd met de gemeente om een nieuwe baan te krijgen duurde langer dan verwacht, zegt Kamphuis. Alles bij elkaar wel vijf jaar. ,,Daar hebben we ons op verkeken. Dat heeft veel tijd, energie en ergernis gekost. Maar nu ligt er sinds de zomer een fraai uitgevoerde hardloopbaan. Eigenlijk kan het niet beter.’’

Quote Alles voor niks? Ja dat zóu kunnen Mark Kamphuis, voorzitter

Maar Kamphuis heeft zelf ook nog een 'dingetje’ op zijn lever. Hij wil zo langzamerhand wel het stokje overdragen. Tot nu solliciteerde niemand. Geschikte kandidaten zijn druk met werk en gezin. Net als Kamphuis zelf. ,,Je moet realistisch zijn. Wat is je bestaansrecht als je niet drie mensen voor je bestuur kunt vinden? Of dan alles voor niks is geweest? Dat zou kunnen, ja.’’

Zijn vertrek was gepland op het moment dat de vereniging het nieuwe clubhuis betrekt, dat gedeeld wordt met de wielrenners van WIllebrord Wil Vooruit. Kamphuis doet niet moeilijk over een maandje erbij. ,,Maar thuis nemen ze het me niet in dank af als ik deze zomer nog doorga. En dit is mijn hobby.‘’ Zijn werk is namelijk het runnen van het Etten-Leurse fysiocentrum Praktijk Kluiskenshof.

Nieuwe impuls

De voorzitter denkt dat het clubhuis bij de nieuwe atletiekbaan zijn vereniging een nieuwe impuls kan geven. ,,Hardlopers zijn helemaal niet van die kantinetijgers. Maar na de training willen ze wel een kopje koffie of thee en een beetje met elkaar buurten.’’ Dat kan sinds het oude onderkomen in april werd gesloopt al niet meer. Om die reden sneuvelden afgelopen jaar ook de barbecue en een incidenteel feestje. ,,Het werd een beetje slapjes. Dan gaan mensen maar naar huis.’’