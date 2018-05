Posten verdeeld in nieuwe college Halderberge

Interview Jazzpia­nist Jack van Poll: 'Ik hoor al spelend intuïtief waar de muziek heen gaat'

10:52 ROOSENDAAL - 'De pianist van de drukkerij', werd Jack van Poll in zijn jonge jaren genoemd. ,,Ik had een hekel aan die bijnaam, ook al stond er inderdaad in die tijd een vleugel in mijn kantoor.''