Portugees (33) breekt in holst van de nacht in bij bioscoop C-Cinema in Roosendaal

Nispen wint slag startplaats NK Wielrennen van Wouw: dorp staat twee dagen op z'n kop

9:57 NISPEN - Nispen krijgt de startplaats van het NK Wielrennen. Het gaat om de wegwedstrijden van de mannen (elite), vrouwen (elite) en beloften. Vanuit Nispen vertrekken de renners voor een ronde over de Brabantse Wal. Finishplaats is Woensdrecht. Het was eerst de bedoeling dat de wegwedstrijden in Wouw zouden starten, maar dankzij een lobby van de Stichting Wielercomité Nispen zijn de plannen definitief gewijzigd.