Portretfotograaf Bram Visser maakt al vijftig jaar foto's: ‘Het mooiste portret moet ik nog maken’

In 1971 opende Bram Visser zijn winkel. ,,Roosendaal is net een groot dorp. En elk dorp had in die tijd een dorpsfotograaf. Zo ben ik ook begonnen", zegt Visser. ,,Later ben ik me gaan richten op portretten en groepsfoto's. De laatste tien jaar doe ik niks anders meer.” Zijn vrouw Marijke werkt mee in de zaak en tekende jarenlang voor bruidsreportages.



De interesse voor fotografie werd gewekt door een vriend van zijn oudere broer. Die had een donkere kamer. ,,En dat fascineerde me. Ik kocht ook een camera. Een Canon Demi. Halfkleinbeeld. Op een rolletje van 36 kon ik 72 foto's maken. Een keer in de veertien dagen richtte ik de badkamer bij mijn ouders - die een meubelzaak in de Raadhuisstraat hadden - in als doka.”