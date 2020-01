Popfeest Rooskleurig Festival gaat op herhaling: Maan en Nielson naar Vrouwenhofpark

ROOSENDAAL - Het Rooskleurig Festival keert terug in Roosendaal. Niet meer op verschillende podia in de Roosendaalse binnenstad, zoals bij het debuut in 2018 tijdens de viering van Roosendaal 750 jaar in 2018.