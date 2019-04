Pop up Galerie breidt uit met lifestyle en muziekoptredens

Verdachte drugsdea­ler uit Sprundel bijna vrij

17:14 SPRUNDEL/BREDA - Er lijken weinig redenen meer om de vermeende drugshandelaar J.M. uit Sprundel nog langer vast te houden. Hij moet nog even op papier laten zetten dat zijn bedrijf gevaar loopt en dan komt hij vrij, zo liet de rechtbank in Breda woensdag doorschemeren. Mogelijk dat hij daardoor volgende week weer op vrije voeten is.