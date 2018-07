Pool die dronken en high is sprong boven op hoofd van ander in Roosendaal

,,Ik ben misschien iets te ver gegaan'', zei W. bij de politie, waar hij zich overigens maar hooguit één schop herinnerde. Hij zei daar bovendien ook dat hij zijn slippers aan had tijdens de knokpartij. Maar daar geloofde officier van justitie Marieke Snoeks weer niets van. ,,De bloedspetters zaten nog op zijn werkschoenen.'' Een weerwoord had W. niet, donderdag in de rechtbank in Breda. Hij was er niet en had ook al geen advocaat. Het vermoeden is dat W. de benen heeft genomen en niet meer in Nederland verblijft.