Pompfeest zorgt voor actie op de Wouwse Markt

De feestelijkheden begonnen met het onthullen van een pompfoto door wethouder Inge Raaijmakers in zaal ‘In den Veehandel’. Aansluitend vertelde René Hermans over de watervoorzieningen in het dorp in de loop van de eeuwen en in zijn presentatie was een prominente rol ingeruimd voor de waterpompen. In 1985 werden die nog gerestaureerd om de komende honderd jaar nog in volle glorie op de Markt te kunnen pronken.