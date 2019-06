Pompen of verdrogen, maar de slang in de sloot is verboden voor de West-Brabantse boer

Arboretum en hoveniers brengen werken in 't groen onder de aandacht

5 juni OUDENBOSCH -Veel jongeren staan open voor een loopbaan in de groene sector. Dat blijkt uit onderzoek van Groenpact en Motivaction. Andere conclusie is dat veel jongeren onbekend zijn met het werk in 't groen en de mogelijkheden die een opleiding in die richting biedt. De botanische tuin Arboretum hoopt daar samen met twee hoveniers en het Prinsentuin Oudenbosch verandering in te brengen.