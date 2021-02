Polonaise rond de eettafel: Dit zijn de leukst versierde carnavalsgevels van de regio

Jongenelis verruilt PvdA voor VVD: ,,Ik kijk eerst naar de mensen, niet naar de politieke kleur.‘’

6 februari SINT WILLEBRORD - Nu de PvdA Rucphen het bijltje erbij neergooit, staat enig raadslid Ad Jongenelis niets meer in de weg zijn politieke toekomst uit te stippelen. De 54-jarige Willebrorder steekt de raadstafel over en sluit zich per direct aan bij de VVD.