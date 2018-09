Pollux opent migrantenhuisvesting bij Nispen. 'Dit moet werknemers thuisgevoel geven'

NISPEN - Het was een race tegen de klok, maar het is gelukt. Als zondag de eerste groep arbeidsmigranten arriveert, wacht hen een schoon bed en badstof slippers. De net opgeleverde 2-persoonsstudio's in het buitengebied van Nispen ogen nog wat steriel, maar dat zal rap veranderen. ,,We willen onze werknemers een thuisgevoel geven'', aldus Henriëtte Petersen en Grzegorz Pawnuk van uitzendorganisatie Pollux vrijdag bij de officiële opening van 'Zonneland Apartments'.

Het nieuwbouwcomplex aan de Oude Turfvaartsestraat omvat 90 studio's die 180 buitenlandse arbeiders een keurig dak boven het hoofd bieden. Polen, Roemenen, maar bijvoorbeeld ook Spanjaarden en Portugezen die in tal van bedrijfstakken aan de slag gaan. ,,Logistiek, voedingsmiddelen- en vleeswarenindustie, horeca'', somt Petersen op. De economie groeit en het bedrijfsleven schreeuwt om personeel. Dat merken ze bij Pollux dagelijks aan den lijve. De vraag naar arbeidsmigranten zal de komende jaren verder toenemen en dat betekent dat er heel snel heel veel bedden bij moeten komen. ,,We zijn blij met deze nieuwe huisvesting, maar we blijven zoeken naar nog meer locaties'', aldus Pawnuk.

Volledig scherm Henriette Petersen en Grzegorz Pawnuk, directieleden van uitzendbedrijf Pollux, in een van de studio's. De kamers zijn standaard uitgerust met keukenblok en badkamer. © Pix4Profs/Peter van Trijen

Probleem is dat huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten standaard tot protesten leiden. Dat gebeurde ook in Nispen waar omwonenden zich buitenspel gezet voelden en in het geweer kwamen tegen de gevreesde overlast en aantasting van het natuurgebied. De stevige tegenwind is inmiddels afgezwakt.

Leefregels

,,Samen met de omwonenden hebben we leefregels opgesteld voor onze werknemers'', meldt stafmedewerkster Karla van der Valk van Pollux. Wat die regels inhouden? ,,Dat bijvoorbeeld geluidsoverlast niet wordt getolereerd en dat er geen afval op straat gegooid mag worden.'' Een beheerder, 24 uur per dag aanwezig, houdt toezicht op die regels, maar is ook aanspreekpunt voor de arbeidsmigranten. ,,Een 'vaderfiguur' waarbij ze met vragen of problemen terecht kunnen'', aldus Van der Valk.

Quote De beheerder is ook vaderfi­guur voor vragen en problemen Karla van der Valk

Alle studio's zijn uitgerust met keukenblok en badkamer. In het souterrain staan wasmachines en drogers. Het naastgelegen gebouw wordt ingericht als recreatieruimte waar de arbeidsmigranten televisie kunnen kijken of samen kunnen eten. ,,Misschien dat we er een pool- of snookertafel neerzetten. Maar dan moet daaraan wel behoefte zijn. Eerst maar eens kijken wat onze werknemers zelf fijn vinden'', vindt Petersen.

Over het gewenste thuisgevoel gesproken: in de nabijheid van het nieuwe complex is een nest jonge poezen aangetroffen. Altijd goed voor een warm thuisgevoel.