Politieke partijen willen opheldering over het schrappen van het ‘rondje Kalsdonk’ door Arriva

Complimen­ten voor aanpak ratten­plaag door Saver in de Weihoek

6:01 ROOSENDAAL - ,,Het zijn heel aardige mannen van Saver en als we ze bellen over ratten komen ze snel”, zegt mevrouw Marie-Jeanne Maas-Prick uit de Weihoek in Roosendaal. Ze wijst naar het tuinpad: ,,Hier liepen ze. Ik durfde op een gegeven moment niet meer achter in de tuin naar de schuur vanwege die ratten.”