Politieke partij spreekt van verloedering in Roosendaal, bewoners menen dat er juist gerenoveerd is

ROOSENDAAL - De bewonerscommissie Dolomietdijk is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over vragen van politieke partij VLP over hun straat en de publicatie daarover in het weekblad.

Volgens die partij constateren de bewoners dat hun buurt er de laatste tijd flink op achteruitgaat. Zo zou zowel het onderhoud aan het groen als aan de stoep te wensen overlaten. De bewonerscommissie zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door die vragen en de publicatie daarover in het weekblad. ,,Want dit raakt kant noch wal, er klopt niet veel van. Er is de afgelopen jaren juist flink geïnvesteerd in het renoveren van onze straat'', zegt Huub van Crugten, een van de drie leden van die commissie.

'Onrecht'

Zijn club heeft inmiddels een reactie gestuurd naar het gemeentebestuur, waarin te lezen valt dat de Dolomietdijk juist 'in uitstekend overleg' tussen bewoners en de gemeente Roosendaal gerenoveerd is. Van Crugten: ,,Er is intensief samengewerkt om die renovatie tot een goed einde te brengen en dat is prima gelukt. Dit artikel doet groot onrecht aan alle inspanningen die alle betrokkenen hebben gedaan.''

Volgens Van Crugten is de VLP niet goed op de hoogte van wat er allemaal in de straat is veranderd. Zo zouden er volgens de partij aan de kant van de 'grotere koopwoningen' nieuwe parkeerplekken aangelegd zijn. ,,Onzin'', zegt Van Crugten. ,,Er zijn helemaal geen parkeerplekken bijgekomen.''

Misverstand

Volgens VLP-fractieleider Arwen van Gestel gaat het om een misverstand. ,,Het gaat ons vooral om het onderhoud bij het hofje met seniorenwoningen. Daarvan kan niemand stellen dat het er nu perfect bijligt. Dat hebben we kennelijk niet goed duidelijk gemaakt en daar bied ik dan mijn excuses voor aan. Ik snap dat andere bewoners uit de staat zich daardoor onheus bejegend voelen. Dat is echt niet onze bedoeling geweest.''