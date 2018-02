Politieke avond bij jongerenwerk Oudenbosch

OUDENBOSCH - De eerste van tenminste drie politieke bijeenkomsten in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Halderberge is op 7 maart in jongerencentrum Tune Inn te Oudenbosch.

Jongerenwerker Mark van den Born van Surplus Welzijn heeft de zes deelnemende politieke partijen aangeschreven de avond bij te wonen. ,,Per partij hebben we graag één kandidaat-raadslid met wie de jongeren in discussie kunnen. Dat hoeft niet per se de lijsttrekker te zijn, liever zien we van elke fractie een persoon met het meest oog voor jongerenzaken.''

De opzet van de avond is losjes. Van den Born laat de woordvoerders van Lokaal Halderberge, CDA, VVD, WOS, Progressief Halderberge en VVD op een barkruk aan de bar zitten. ,,Maar het is geen politiek café en alcohol schenken we niet. De jongeren staan gewoon om hen heen en kunnen de lokale politici bevragen. Het is geen onderling debat. Aan het eind van de avond moeten vooral de jongeren iets wijzer geworden zijn van de lokale politiek in Halderberge. En dat het hen stimuleert om vooral te gaan stemmen.''

Jongerencentrum Tune Inn is gevestigd aan de Baarlebossche 9 in Oudenbosch, schuin tegenover het zwembad. De politieke bijeenkomst is woensdag 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Jongeren zijn in eerste instantie uitgenodigd. Politiek geïnteresseerde volwassen zijn als toehoorder welkom.