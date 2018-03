'Politiek spel' frustreert jacht op nieuw thuis voor Roosendaalse verenigingen

Dat is de mening van zowel vastgoedwethouder Theunis als een aantal raadsfracties, VLP voorop, die daarmee elkaar de zwarte piet toespelen.

'Pandjesbaas'

Volledig scherm Toine Theunis © Robert van den Berge Theunis noemt daarbij de commissievergadering van donderdag, waarin felle kritiek op zijn handelen werd geuit, een 'vertoning'. ,,Er wordt een spelletje gespeeld, waarbij ik de diskwalificatie 'pandjesbaas' krijg. Dat ben ik helemaal niet, ik voer gewoon de opdracht uit die ik van de raad heb meegekregen'', verdedigt Theunis zich.

Tijd

Hij denkt er op tijd met de verenigingen uit te komen. ,,Ik heb gezegd dat ik het oplos en daarover ben ik ook in gesprek. Er is nog tijd genoeg tot het einde van het jaar, wanneer de verenigingen uit het Mariadal moeten. Dus het is ook geen vijf voor twaalf, zoals de VLP zegt.''

Quote ,,Ik ben helemaal geen pandjesbaas.'' Toine Theunis, wethouder

Oktober

VLP-voorman Arwen van Gestel kaatst dat verweer terug, verwijzend naar de inspraakavond op 1 maart. Theunis bleek die middag met insprekende verenigingen te hebben gebeld over een mogelijk nieuw onderkomen in het voormalige Da Vinci Collge. ,,Dat komt Theunis wel heel goed uit, om daar nu ineens mee te komen. Deze kwestie speelt al heel lang, waarom is hij niet in oktober al met deze oplossing gekomen?''

'Hautain'

Van Gestel noemt de houding van de wethouder 'hautain'. ,,Hij zegt dat hij het voor de zomer oplost, maar wie zegt dat hij er na de verkiezingen nog zit?'' Van Gestel wil daarom het liefst dat het nieuwe college dit dossier snel oppakt, tenzij de raad donderdag al de kaders van het vastgoedbeleid aanpast. Daarvoor krijgt de VLP waarschijnlijk echter niet genoeg steun.

Quote ,,Hij zegt dat hij het voor de zomer oplost, maar wie zegt dat hij er na de verkiezingen nog zit?'' Arwen van Gestel (VLP)

De VLP-leider verwijt Theunis verder dat hij zichzelf te veel op de voorgrond plaatst, ook in relatie tot collega wethouder Verbraak, die hij met de telefoontjes van 1 maart gepasseerd zou hebben. ,,Dit lijkt steeds meer op een one-manshow.''

Verenigingen

Theunis ontkent dat. ,,Natuurlijk is dit allemaal wel gewoon in overleg met Verbraak gegaan. Ik hoef ook helemaal niet in the picture te komen, ik was op de achtergrond bezig. Door dit gedoe moet ik ineens in de openbaarheid, terwijl het over de verenigingen moet gaan.''

Vijf voor twaalf

Bij die verenigingen hopen ze vooral op een snelle oplossing. ,,Het is zeker wel vijf voor twaalf'', zegt Gé Nollen van de heemkundekring. ,,Eind dit jaar moeten we er al uit. Verhuizen kost ook tijd.''

Over het proces tot nu toe is hij niet te spreken. ,,We zijn al een paar keer benaderd met locaties. Maar dan waren we nog niet gaan kijken of dan kregen we alweer te horen dat het toch verkocht was of een andere bestemming kreeg. We zijn nog niets opgeschoten.''

Quote ,,We zijn nog niets opgeschoten.'' Gé Nollen

Politiek

Het voormalige Da Vinci aan Bovendonk zou dus soelaas kunnen bieden. Woensdag gaat Theunis daar met verenigingen uit het Mariadal kijken. ,,Dat telefoontje kwam als een donderslag bij heldere hemel, maar dat zal politiek zijn'', zegt Nollen. ,,Voor ons is het vooral belangrijk dat we op de nieuwe plek ook kunnen blijven, We willen niet over een paar jaar weer verhuizen. Maar daarover wordt bij Bovendonk ook al gespeculeerd.''

'Flauwe kul'

Volgens de VLP blijkt uit stukken van de gemeente dat Bovendonk in 2023 wordt herontwikkeld. Theunis noemt dat flauwe kul. ,,Er is absoluut nog geen enkel plan voor Bovendonk. Dit kan dus zeker een oplossing voor de lange termijn zijn.''