Politiek Roosendaal over afgelopen vier jaar: afstandelijk, langdradig en te veel wij-zij

In het Verkeers­dool­hof oefenen 780 Roosendaal­se leerlingen voor het verkeers­exa­men

ROOSENDAAL - Ongeveer 780 leerlingen van groep 7 van de 27 basisscholen in de gemeente oefenen deze week tijdens fietsen in een verkeersdoolhof in het Vrouwenhof voor hun verkeersexamen.

23 maart