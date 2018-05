Politiek Roosendaal eist opheldering over nieuwe afvalinstallatie SUEZ

Opheldering

,,Deze aanvraag ligt gevoelig vanwege het initiatief van Biomineralen BV om naast de afvalverbrander van SUEZ een fabriek te bouwen die mest verwerkt. Wat krijgen we nog meer voor installaties op dit terrein? Het gekke is dat de provincie het Roosendaalse college om advies heeft gevraagd, maar daar is geen enkele reactie op gekomen. Ook wij zijn als raad niet op de hoogte gebracht door B en W, we hadden het graag eerder geweten", aldus PvdA-fractievoorzitter Michael Yap namens de partijen. Wethouder Cees Lok (Vergunningen) laat weten dat hij niets wist van het SUEZ-initiatief. ,,Wij hebben hierover geen vooroverleg gehad met de provincie, ik ga uitzoeken wat de gevolgen kunnen zijn."

Pyrolyse

Marc Das, directeur van de Roosendaals SUEZ-vestiging, meldt dat het inderdaad om een zeer kleine installatie gaat die per uur 200 kilo afval verwerkt. ,,Ter vergelijking: onze grote fabriek verwerkt veertig ton uur afval per uur. Wij willen met de installatie de techniek van pyrolyse onder de knie krijgen en analyseren. We denken dat het duurzamer werkt dan verbranding. Daarnaast werken we in dit project onder meer samen met de stichting Race for Water, zij zet zich in voor het opruimen van de plastic soep in de oceanen. In Roosendaal zullen we voornamelijk plastic verwerken en recyclen. In ieder geval geen andere producten dan we nu al verbranden."