Politiek Roosendaal: coalitie in de maak van Roosendaalse Lijst, GroenLinks, VVD en CDA

ROOSENDAAL - Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. Die partijen gaan proberen een coalitie te vormen in Roosendaal. De vier hebben samen twintig van de vijfendertig raadszetels. De op een na grootste partij van Roosendaal, de VLP met zes zetels, dreigt opnieuw genoegen te moeten nemen met een plek in de oppositie.

Geen blokkades

Informateur Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) heeft afgelopen week met de tien raadsfracties gesprekken gevoerd en komt tot de conclusie dat een samenwerking tussen RL, VVD, CDA en GroenLinks het meest voor de hand ligt. ,,Inhoudelijk zijn er geen blokkades. Bij iedereen speelt veiligheid een belangrijke rol, het verbeteren van het veiligheidsgevoel van onze inwoners krijgt echt prioriteit. Daarnaast krijgt elke partij ruimte om eigen speerpunten in te brengen. Ik weet zeker dat deze vier partijen voor de komende vier jaar een stabiele coalitie kunnen vormen", aldus Theunis. Hij is naar eigen zeggen dolblij dat GroenLinks wil meedoen. ,,Progressief links hoort in de Roosendaalse coalitie. De afgelopen vier jaar hebben we met de SP goed kunnen samenwerken en ik hoop dat dit met GroenLinks ook kan."

Uit de gespreksverslagen tussen informateur Theunis en de tien partijen blijkt dat VVD, RL, CDA, maar ook GroenLinks twijfels hebben over een vruchtbare samenwerking met de VLP. Zo vraagt de Roosendaalse Lijst zich af of de partij van fractievoorzitter Arwen van Gestel de in de campagne aangegeven toezeggingen wel kan nakomen in een toekomstige coalitie. De VVD vindt het maar niks dat de VLP als enige partij destijds niet heeft ingestemd met het rapport van Riek Bakker (aanpak binnenstad). Het CDA is er niet over te spreken dat de VLP 'voor de verkiezingen maar wat roept en daarna 180 graden draait'. Het zijn woorden waar VLP'er Van Gestel weinig mee kan. ,,Ik ben zeer verbaasd over deze terughoudendheid. Wij hebben de afgelopen jaren prima samengewerkt met deze vier partijen. Ja, wij bedrijven realistische politiek en als we twijfelen over de haalbaarheid van een plan, dan stemmen we tegen."

Bedenkelijk

Van Gestel vindt het bedenkelijk dat hij de kans niet krijgt om aan andere partijen te vragen waar hun terughoudendheid jegens de VLP vandaan komt. ,,Wij hebben alleen met informateur Theunis gepraat. Het zou netjes zijn geweest als er na de eerste gesprekken een soort tussenronde was geweest, waarbij wij met anderen konden overleggen. Nu krijg ik alleen via de mail de mededeling dat er woensdagavond, zonder ons, wordt verder gepraat. Dit is richting de Roosendaalse kiezer niet uit te leggen. Ik vind het een valse start."

Quote Wij hebben er veel zin in. We kunnen aan de slag met onder meer duurzaamheid en bestuurlijke vernieuwing Klaar Koenraad, fractievoorzitter GroenLinks

Klaar Koenraad van GroenLinks is een stuk blijer met de gang van zaken. ,,We hebben er veel zin in, willen echt gaan voor duurzaamheid en bestuurlijke vernieuwing. We moeten af van dat oude coalitie-oppositie denken." Of ze zelf wethouder wordt? ,,Zover is het nog niet, al heb ik die ambitie in het verleden wel uitgesproken." De wens is dat er opnieuw vijf wethouders worden geïnstalleerd, waarbij de RL twee wethouders zal leveren.