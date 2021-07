Politiek ‘ramptoerisme’ langs de N640: ‘De weg is te druk, het is niet veilig’

Was getekend: Ivo Kalis (SP Halderberge). Hij is blij dat Statenleden Willemieke Arts (SP), Coen Hendriks (CDA), Jelle van Nuland en Suzanne Zwart (beide VVD) dat eens met eigen ogen komen bekijken. ,,Het is met name fijn dat de VVD er is, zij kunnen invloed uitoefenen op hun gedeputeerde Christophe van der Maat”, is hij hoopvol. ,,Of ik ze heb zien schrikken? Ja, vooral een herdenkingsmonumentje voor een dodelijk ongeluk bij de Kralen maakte veel indruk.”