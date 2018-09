Politiek Halderberge popelt om na het reces aan de slag te gaan

OUDENBOSCH - Veel later dan gebruikelijk sluit de gemeente Halderberge volgende week het reces af en begint aan de nieuwe vergadercyclus 2018/19. Jurgen Pertijs (Lokaal Halderberge) kan zich in de twaalf jaar raadslidmaatschap niet heugen zo'n lange 'zomervakantie' te hebben gehad. ,,Agendapunten waren nog niet rijp. Dan heeft vergaderen weinig zin.''

Gevraagd naar waar Halderberge snel werk van moet gaan maken, geven de politieke fracties uiteenlopende antwoorden. Twee dingen staan bij meer fracties op het lijstje: onderhoud openbaar gebied en het veiligheidsgevoel van de burger.

Dat blijkt uit een klein onderzoek dat de redactie van BN DeStem onder alle fractievoorzitters heeft gehouden. Twee vragen: wat dient tot Nieuwjaar top-prioriteit te krijgen in Halderberge en welke bezuinigingsmaatregel moet worden teruggedraaid?

Het verhogen van het veiligheidsgevoel door uitbreiding van het aantal boa's is wat bij de WOS komt bovendrijven. ,,Buurtpreventie in de wijk werkt al, buurtbemiddeling is voor ons een belangrijk item'', zegt Carel Roovers (WOS), die het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wil opschroeven. ,,Eerdere bezuinigingen brachten minimiaal onderhoud en grote ergernis bij bewoners.''

De VDG zet in op meer transparantie. ,,Daarin maakt Halderberge geen vorderingen. Late antwoorden van het college op raadsvragen bijvoorbeeld. Betere klantgerichtheid'', somt Gert Logt op, Inzake de bezuinigingen pleit Logt voor geen lastenverhoging van de burgers. ,,De nieuwe coalitie stelt een OZB-verhoging voor. Wij niet.'' Ook de VDG ziet de met lede ogen de kwaliteit van de buitenruimte achteruit gaan.

Lokaal Halderberge ziet de centrumontwikkelingen als topprioriteit. ,,Oudenbosch moet duidelijkheid krijgen over het cultureel erfgoed. Hoeven heeft een uitdaging in herontwikkeling St. Janstaat en de locatie Lindelommer'', aldus Jurgen Pertijs. Als fractievoorzitter van een coalitiepartij had zijn partij bij het raadsprogramma al de keuze gemaakt om 'groen en grijs' weer op niveau te brengen. ,,Een groene, schone en veilige omgeving verhoogt de belevingswaarde van onze gemeente.''

Progressief Halderberge heeft andere zorgen: de financiën. De partij van Frits Harteveld ziet geen sluitende meerjarenbegrotingen en rode cijfers voor de komende jaren opdoemen. ,,De financiën moeten op orde, geen hogere lasten om de extra ambtenaren te betalen'', aldus Harteveld, die alles uit de kast wil halen voor klimaatadaptatie. Bezuinigingen in de cultuursector, zoals de bibliotheken, maar ook jeugdhulpverlening dienen in de ogen van PH te worden terug gedraaid.

Jeugdzorg is ook waar het CDA tegenaan hikt. Jan Paantjens (CDA) trekt het breder met aandacht voro de totale leefbaarheid in Halderberge in de breedste zin van het woord. ,,Dat houdt voor de ene kern iets anders in dan de andere. Waar Bosschenhoofd kampt met het dorpshuis, heeft Stampersgat industrie in de bebouwde kom.'' Vraagtekens zet Paantjens bij het terugdraaien van de bezuinigingen. ,,Economisch gaat het beter, maar de komende twee jaar zit Halderberge nog in de min. Daarna pas een plus, uitgaande van de algemene uitkering.''