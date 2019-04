Politiehond speurt inbrekers op in Roosendaal en betrapt tweetal op heterdaad

Fotoalbum Kermis Opbouw van grootste nostalgi­sche kermis van Nederland in Roosendaal in foto's

15 april Van woensdag 17 april tot en met maandag 22 april loopt er een lang lint met 36 antieke attracties over de Markt, de Bloemenmarkt en het Tongerloplein. ,,Om voor de opening woensdagmiddag klaar te zijn, moeten we op tijd beginnen met de opbouw. De centrale spiegeltent is vorige week al begonnen met het wegzetten, omdat die langer werk hebben en anders teveel last hebben van de wagens van de andere attracties,”vertelt kermismanager Corné Kriesels.