Politiehelikopter boven Oudenbosch vanwege vermoeden van inbraak

VVD hekelt onzekerheid over Sprundelse St.Janstraat

17:06 SPRUNDEL - De VVD is verontrust over de reconstructie van de St. Janstraat in Sprundel. Het werk ligt sinds de bouwvak vrijwel stil. Volgens de liberalen zorgt het benodigde herstelwerk voor onzekerheid én voor ongenoegen bij bewoners. ,,Het geeft reuring in de samenleving’’, stelt het raadslid René Lodewijks.