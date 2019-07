Politie ziet niks in invoering ‘Rent a cop’ in Roosendaal: ‘Dit doen we eigenlijk al’

Halderber­ge gaat met twee contro­leurs strijd aan tegen illegale stort

12 juli OUDENBOSCH - Alle goede bedoelingen om afvalcontainers op te fleuren met bloemenmatjes ten spijt, wordt er nog steeds veel restafval gedumpt in Halderberge. Vooral in het buitengebied is het schering en inslag, maar ook naast de containes wordt meubilair gezet wat normaliter naar de milieustraat of kringloper gebracht moet worden.