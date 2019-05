Politie zet hond in bij vechtpartij tijdens dorpsweek Standdaarbuiten: twee mensen opgepakt

Roosendaal grootste leveran­cier van asperges in West-Bra­bant, gevolgd door Drimmelen en Breda

29 mei De gemeente Roosendaal was in 2018 de grootste leverancier van asperges in West-Brabant. In Roosendaal en omgeving werd 76,9 hectare grond gebruikt voor de teelt van het ‘witte goud’. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.