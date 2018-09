Politie waarschuwt: babbeldieven steeds actiever in Midden- en West-Brabant

Volgens de politie richten de dieven zich vooral op mensen van 60 jaar of ouder. Zo werd deze maand in Zevenbergen een 71-jarige vrouw slachtoffer van een man die aanbelde omdat er mogelijke waterschade in haar appartement zou zijn. Hij keek in het keukenkastje en vroeg de vrouw mee te kijken. Ondertussen is een tweede persoon de woning ingedrongen en stal de sieraden van de vrouw. In Waalwijk werd recentelijk een oudere vrouw slachtoffer van een zelfde truc. Ook in Zegge en Bosschenhoofd zijn vergelijkbare smoezen gebruikt om ouderen hun huis binnen te komen en hun geld en sieraden te stelen.