Politie vindt geen granaten maar wel drugs in woning Roosendaal, man aangehouden

Radioma­kers hebben wél oog voor de provinci­aal­tjes

29 augustus Vragen gesteld krijgen is net even anders dan ze mogen stellen. Donderdagavond stonden radiomakers van het NPO2-programma De Staat van Stasse op mijn stoep. Of ik een rondje door het dorp wilde maken. Niet met deejay Annemieke Schollaardt helaas, zij presenteerde het twee uur durende programma vanuit de studio's in Hilversum. De format is dat zij regelmatig schakelt met razende reporter Jelmer Lelieveld, die voor het item ‘de grote zoete zwoele zomerzoektocht’ steeds een ander dorp aan doet.