Politie valt drugslab in Roosendaalse woonwijk binnen en houdt 3 mensen aan

Roosendaal scherpt eigen bomentoe­zicht aan na de derde serieuze storm in één jaar

6:00 ROOSENDAAL - Voor de derde keer in iets meer dan één jaar tijd sneuvelen er in Roosendaal bomen door een storm. Dat is voor de gemeente aanleiding om het eigen bomentoezicht te verscherpen. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers (openbare ruimte) daags na de voorjaarsstorm die ook in Roosendaal voor schade heeft gezorgd.