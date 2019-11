Politie treft vermoedelijk cocaïnewasserij aan in loods Sint Willebrord

Nasleep brand kunstgras­veld DVO in Roosendaal: ‘Waar­schijn­lijk brandstich­ting’

15:34 ROOSENDAAL - Secretaris Piet van Osta is een dag na de brand druk bezig met alles te regelen. ,,Ik zit achter de computer een nieuw trainingsschema in elkaar te draaien". De gemeente is eigenaar van het veld en heeft dus de taak om alles af te wikkelen.