Politie toont beelden van overval supermarkt in Oud Gastel

Op zaterdag 15 september 17.45 uur zag een getuige drie jongens die uit de Korte Dreef in Oud Gastel kwamen lopen. Twee jongens liepen de winkel in, de derde bleef buiten staan. De jongens droegen bivakmutsen of andere gezichtsbedekking en hadden een capuchon op. De twee liepen naar de caissière achter de servicebalie. Een van de daders had een Albert Heijntas bij zich en de tweede een grijze vuilniszak. Of ze een wapen bij zich hadden is niet bekend. Beide daders droegen handschoenen. Een van hen tikte op de deksel van de kassalade, maar de caissière week achteruit. De eerste dader rende vervolgens weg. De tweede pakte een of twee aanstekers uit het aanstekerrek en vertrok toen ook.

Heel snel

Een dader liep voorop de winkel in. Hij was ongeveer 1.70 m lang, circa zestien jaar, droeg een bivakmuts en hoodie, de kleding was donker. Hij had een Albert Heijntas bij zich. De andere dader liep achter de eerste dader aan de winkel in. Ook hij was circa zestien jaar en was ongeveer 1.65 m lang. Hij droeg een donkere jas met hoodie en had een grijze vuilniszak bij zich. De derde dader wachtte buiten. Zijn leeftijd was ongeveer vijftien of zestien jaar oud. Hij was circa 1.70 m, droeg een zwarte jas, een soort donkerkleurige, mogelijk zwarte trainingsbroek.