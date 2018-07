Politie stopt onderzoek brand Scootmobiel Winkel, eigenaar teleurgesteld: 'Mensen duidelijk op beeld'

In de nacht van zaterdag 23 juni op zondag 24 juni vlogen rond twee uur 's nachts een papiercontainer en enkele pallets op het parkeerterrein achter de winkel in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat naastgelegen panden schade opliepen. Winkeleigenaar Marco Krijn liet op sociale media weten de mogelijke daders op beeld te hebben.

Krijn is verbaasd. ,,Ik heb vanmiddag nog contact met de politie gehad en toen is mij gezegd dat de beelden nog bekeken moesten worden. Dat is snel gedaan, dan.'' Krijn zegt zelf nog contact met de politie op te zullen nemen over zijn zaak. ,,Want dit is erg teleurstellend: er staan mensen duidelijk op camera, mensen die daar helemaal niks te zoeken hadden. Ik had hier meer van verwacht.''