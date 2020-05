Politie sluit net op tijd straat af wegens boom die om dreigt te vallen en uiteindelijk ook omwaait

IJscoman Peter (52) aangeval­len in Roosendaal: ‘Al jaren treiteren ze mij’

16:45 ROOSENDAAL - Het was een heftige avond voor de Belgische ijscoman Peter Smets. Zondag werd hij aangevallen door jongeren in de Beetslaan in de wijk Kroeven in Roosendaal. Wie er schuld heeft, is niet bekend.