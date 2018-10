Politie Roosendaal zoekt dieven op bouwterrein, maar vindt twee freerunnende tieners

Sprundelse scouts leggen contact over heel de wereld

10:31 RUCPHEN/SPRUNDEL - ,,We hebben contact met Griekenland‘’, klonk het zaterdag om 11.45 uur enthousiast. Tien leden van de Scoutinggroep St. Jan zaten de hele morgen achter de beveiligde computers om contact te krijgen met scouts uit zoveel mogelijk landen. ,,In Indonesië zijn de scouts actief’', was hun ervaring.