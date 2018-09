Politie Roosendaal: 'Ziekte zorgde voor minder zichtbaarheid wijkagenten'

Dat schrijft Johan Pieters, teamchef van het basisteam van de politie in Roosendaal, in een brief aan de gemeente.

Daarmee reageert Pieters op de zorgen die buurtpreventie en de Roosendaalse Lijst onlangs in deze krant uitten. Volgens Ad van de Vrede, coördinator van de Roosendaalse buurtpreventieteams, merken de buurtpreventieteams met name in de dorpen rondom Roosendaal dat hun wijkagent minder zichtbaar is geworden. De Roosendaalse Lijst vroeg zich hardop af of er niet gewoon minder wijkagenten zijn.

Ziekte

Dat laatste is in ieder geval niet aan de orde, verzekert Pieters. Wel zijn er tijdelijk een paar wijkagenten uitgevallen door ziekte. Pieters: ,,Roosendaal is verdeeld in twee clusters, noord en zuid. De vijf kerkdorpen vallen onder zuid. In die groep zijn twee wijkagenten tijdelijk uitgevallen door ziekte, waardoor er een beroep werd gedaan op de andere wijkagenten in dat cluster om elkaar waar te nemen waar nodig.'' Daarnaast moest dat team ook ondersteunend personeel missen, vanwege een overstap naar een ander onderdeel van de politie.

Maatregelen

Er zijn wel maatregelen genomen om die klappen op te vangen, schrijft Pieters. Zo zijn er extra mensen ingezet om een deel van de administratieve taken van de wijkagenten over te nemen. Pieters: ,,En er is een ervaren senior met wijkagent-ervaring voor één dag per week toegevoegd aan de wijkagente van het buitengebied en de dorpen. En het aantal uren van de wijkagente is verhoogd.''

Pieters benadrukt in zijn schrijven dat de werkdruk landelijk een issue is bij de politie. ,,Die is hoog. Zeker in de vakantieperiode in combinatie met veel evenementen. Dat slokt veel capaciteit op, terwijl ook de noodhulp gegarandeerd moet blijven. Verder zijn er thema's die extra aandacht vragen, zoals de georganiseerde misdaad en het drugssquad. Dat zijn prioriteiten die worden opgelegd, waar de burger vaak niets van merkt.'' Daarnaast wordt de politie ook geconfronteerd met werk wat ze eigenlijk niet hoort te doen, zoals de opvang van verwarde personen. ,,Hoewel daarin al stappen zijn gezet met GGZ. Maar door zulke zaken moet op andere terreinen een veer worden gelaten.''

Zichtbaar