Politie Roosendaal maakt kluis na twee weken open, maar het resultaat valt tegen

Sprundel pakt uit rond bevrijding: boekje, bal en optocht

9:00 SPRUNDEL - Door het dorp, voor het dorp en over het dorp: duizend boekjes met als titel Spundel 75 jaar bevrijd. Op basisschool Vinkenbos ontving wethouder Laura Matthijssen gistermorgen het eerste exemplaar, samen met veertien scholiertjes. Het was meteen de opmaat naar de meerdaagse viering, die zondag 3 november uitmondt in een optocht, waaraan de bevolking een ruim aandeel heeft.