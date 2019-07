Politie plukt fietser van de A16: ‘Dit is de kortste route naar Roosendaal’

VIDEO Verkeer in Roosendaal moet even door de zure appel heen: rotondes zijn snel klaar

9:02 ROOSENDAAL - Het is even doorbijten voor de weggebruiker in Roosendaal. Omrijden kost tijd en levert chagrijn op. De rotonde in de Van Beethovenlaan in Roosendaal is dicht en dat is toch een van de drukste verkeerspleinen in de stad.