Gaan we 'slidderen' op Sprundels ijs?

9:01 Het Kloosterplein in Sprundel moet een van de eerste plekjes worden in West-Brabant waar op natuurijs geschaatst kan worden. Nu is het zeker de bedoeling dat de natuur - of beter: de vorst - zijn werk doet, maar zonder hulp lukt het niet. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de verwachtingen dermate gunstig dat het Sprundels Schetsbaontje vorm moet krijgen.