Politie pakt drugsdealer op in Roosendaal

Essen aast op banen in Roosendaal

8 september ROOSENDAAL - De oplossing is dichtbij voor het overschot aan banen in de logistieke sector in Roosendaal. Dat laat de gemeenteraad van buurgemeente Essen weten. Die heeft deze week het college van schepenen opgedragen bij de Roosendaalse collega's aan te kaarten of de Vlaamse werkzoekenden uit de grensplaats op de Roosendaalse bedrijventerreinen terechtkunnen.