Politie onderzoekt vernieling van ruiten motorzaak

Over het motief tast de politie nog in het duister. Er waren maandagavond nog geen aanhoudingen verricht. De motorzaak was sinds vrijdag gesloten. Op maandag is dat altijd het geval en vanwege Koningsdag ook afgelopen zaterdag. Eigenaar Jup van Stee is geschrokken van de schade aan zijn winkel. ,,Dit is niet goed te praten natuurlijk. Ik heb wel een vermoeden welke personen hier voor verantwoordelijk zijn. Dat zijn geen klanten, het is geen zakelijk conflict. Zinloze vernielzucht, anders kan ik het niet noemen.’’