Politie neemt bedreiger burgemeester Rucphen mee naar burgemeester

Dat verhaal vertelde de man, die gebukt gaat onder psychiatrische problemen, vrijdag bij de rechtbank waar hij zich voor de bedreiging moest verantwoorden. ,,Jullie burgemeester moet oppassen vanavond, die kan gerust beveiliging gaan zoeken, want die komt niet veilig thuis vanavond'', zei hij telefonisch tegen een medewerker van de gemeente. Die herkende zijn stem. Meneer is fervent klager over de groenvoorziening in de gemeente.

,,De politie zette best wel druk op me om in dat gesprek te zeggen dat ik het had gedaan'', zei de man. Alleen: de man beweert bij hoog en bij laag dat hij de burgemeester niet heeft bedreigd. Het gesprek met Van der Meer Mohr liep daarom op niets uit.

Rare gang van zaken

De rechter liet merken het een rare gang van zaken te vinden. Officier van justitie Jan Bezem zei vrijdag dat het gesprek niets te maken had met het strafrechtelijk onderzoek en dat de opdracht voor dat gesprek niet van Justitie kwam. De gemeente en de politie lieten weten dat het gesprek ging over een oplossing voor 'de persoonlijke omstandigheden. Daarbij is wel aangestipt dat als hij een hulpvraag richting de gemeente heeft, het bedreigen van de burgemeester niet de juiste weg is.'

Boete en voorwaardelijke celstraf

Er is best wel bewijs, zo stelde offiier van justitie Jan Bezem. De stemherkenning natuurlijk, maar ook het feit dat met de vaste lijn uit de woning van de verdachte werd gebeld. Bovendien werd diezelfde middag nog gegoogled naar de zoekterm 'burgemeester Rucphen bedreigd', terwijl op dat moment nog niets over de bedreiging naar buiten was gebracht. ,,Behalve de dader kon niemand dat dus nog weten'', zei Bezem. Die eiste een boete van 750 euro, omdat de man door persoonlijke omstandigheden niet in staat is om te werken. Daarnaast eiste hij nog een voorwaardelijke celstraf van twee weken. ,,Om hem duidelijk te maken dat hij dit nooit, maar ook nooit meer mag doen.''