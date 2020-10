Politie mocht volgens eigen protocollen Sluiskiltunnel niet sluiten tijdens gevaarlijke achtervolging

Corona-im­pact: wie laat straks de bus rijden in West-Bra­bant?

5 oktober BREDA/DEN BOSCH - Het coronavirus begint nu ook gevolgen te krijgen voor het openbaar vervoer in West-Brabant. De impact is zo groot, dat nog geen enkel bedrijf zich heeft gemeld om het vervoer in deze streek na 2023 voor zijn rekening te nemen. Normaal staan de vervoerders te trappelen om deze zogeheten ‘concessie’ binnen te halen, maar nu is het stil.