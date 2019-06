Politie houdt vier mannen aan in Roosendaal en neemt auto in beslag

Ruim zevenhon­derd mensen aan de wandel in de gemeente Rucphen

3 juni ROOSENDAAL - In drie dorpen van de gemeente Rucphen ging gisteren een wandelvierdaagse van start, totaal ruim zevenhonderd deelnemers. Dat kunnen er nog meer worden want in alle drie de dorpen zijn er vijf wandelavonden, waarvan er eentje gemist mag worden. Dus vanavond is inschrijving nog mogelijk.