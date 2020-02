Politie houdt verdachten dumpen van 140 vaten drugsafval in Roosendaalse Vliet aan

De Amsterdammer werd op 4 februari aangehouden in Amsterdam. Na twee dagen mocht hij na verhoor de cel weer verlaten. Op vrijdag 21 februari werd de man uit Essen door de Belgische politie overgedragen. Hij mocht maandag weer naar huis nadat hij diverse keren verhoord is.

140 jerrycans

De mannen uit Bergen op Zoom en Rucphen zijn op de 29 juli al opgepakt. Dat was op de dag van de dumping in het oppervlaktewater van de Roosendaalse Vliet. Er werden ongeveer 140 jerrycans gedumpt. De politie stelde meteen een onderzoek in en kwam uit bij een woning aan de Fianestraat in Bergen op Zoom, waar in een schuur achter de woning een MDMA drugslab werd aangetroffen. De mannen uit Bergen op Zoom en Rucphen waren volgens de politie betrokken bij dit drugslab.