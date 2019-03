Politie geeft beelden vrij van overval Kruidvat in Roosendaal

Valley Sound Big Band viert Halfvasten Bal zondag in De Kring

18:00 ROOSENDAAL - Valley Sound Big Band viert een Halfvasten Bal op zondag 17 maart in De Kring na een geslaagde try out in 2018. Na het eerste Halfvasten Bal vorig jaar in een afgeladen Over de Tong speelt VSBB dit jaar vanaf 14.00 uur in de kleine zaal van De Kring.