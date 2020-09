Politie gaat veel meer op snelheid controleren in Roosendaal: dit is waarom

Knokken geblazen voor de bruine kroeg in West-Bra­bant: ‘Ik ben 60 procent omzet kwijtge­raakt’

28 september WEST-BRABANT - Zaterdagochtend, kwart over tien. In café Tivoli in Halsteren doen eigenaren René en Diana Rens deze ochtend allebei waar ze goed in zijn. Terwijl René een oud batterijtje uit het alarmsysteem peutert en nog wat sleutelt aan één van de spatschermen, zet zijn vrouw Diana ondertussen een eerste pilsje voor de neus van één van haar stamgasten.